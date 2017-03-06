Випуск новин за 15:00: Судова відмова Царевич. Зняття арешту з мільйонів Януковича

У випуску новин 6 березня за 15:00 – Вищий адміністративний суд відмовив у поновленні на посаді екс-судді Печерського районного суду Києва Оксані Царевич. Суд зняв арешт із 300 мільйонів гривень Віктора Януковича.

Також у випуску: Служба безпеки України викрила схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії. У зоні проведення АТО двоє українських військових поранені, троє травмовані. У Харкові на підлітка впали футбольні ворота.

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