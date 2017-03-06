Випуск новин за 15:00: Судова відмова Царевич. Зняття арешту з мільйонів Януковича
Випуск новин 15:45, сьогодні 49 Читать новость на русском
У випуску новин 6 березня за 15:00 – Вищий адміністративний суд відмовив у поновленні на посаді екс-судді Печерського районного суду Києва Оксані Царевич. Суд зняв арешт із 300 мільйонів гривень Віктора Януковича.
Також у випуску:
Служба безпеки України викрила схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії.
У зоні проведення АТО двоє українських військових поранені, троє травмовані.
У Харкові на підлітка впали футбольні ворота.
Джерело: 24 Канал
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