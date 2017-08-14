Випуск новин за 15:00: Святкування Першого спасу. Реформа Кабінету міністрів

У випуску новин за 14 серпня станом на 15:00 – 14 серпня християни східного обряду святкують Перший спас. Вакансія із зарплатою у 70 тисяч гривень – пропонують в уряді у рамках кадрової реформи Кабінету міністрів.

Також у випуску: В Криму затримали п'ятьох активістів, які вийшли на одиночні протести під стіни адмінбудівель. На Херсонщині затримали трьох браконьєрів, які наловили крабів та креветок на 5 мільйонів гривень. На безстроковий страйк вийшли працівники служби контролю безпеки міжнародного аеропорту "Ель Прат" у Барселоні.

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