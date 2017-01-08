Випуск новин за 15:00: Теракт у Багдаді. Наслідки холоду
Випуск новин 15:43, сьогодні 117 Читать новость на русском
У випуску новин 8 січня за 15:00 годину – у Багдаді внаслідок теракту загинуло 12 людей, ще понад півсотні поранені.
Також у випуску:
За добу в Україні від негоди загинуло п’ятеро людей, ще близько півсотні отримали травми.
Собаки вдруге загризли людину на Різдво.
Вантажівка врізалася у натовп у Єрусалимі. Четверо людей загинули.
Джерело: 24 Канал
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