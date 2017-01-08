Випуск новин за 15:00: Теракт у Багдаді. Наслідки холоду

У випуску новин 8 січня за 15:00 годину – у Багдаді внаслідок теракту загинуло 12 людей, ще понад півсотні поранені.

Також у випуску: За добу в Україні від негоди загинуло п’ятеро людей, ще близько півсотні отримали травми. Собаки вдруге загризли людину на Різдво. Вантажівка врізалася у натовп у Єрусалимі. Четверо людей загинули.

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