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Випуск новин за 15:00: Теракт у Багдаді. Наслідки холоду

Випуск новин 15:43, сьогодні 117 Читать новость на русском
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У випуску новин 8 січня за 15:00 годину – у Багдаді внаслідок теракту загинуло 12 людей, ще понад півсотні поранені.

Також у випуску:

За добу в Україні від негоди загинуло п’ятеро людей, ще близько півсотні отримали травми.

Собаки вдруге загризли людину на Різдво.

Вантажівка врізалася у натовп у Єрусалимі. Четверо людей загинули.

Теги: Негода в Україні Теракт Жертви АТО Випуск новин Новорічні свята хакери
Джерело: 24 Канал
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