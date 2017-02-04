Випуск новин за 15:00: Толерування ОРДЛО. Акція на підтримку жителів Авдіївки

У випуску новин 4 лютого за 15:00 – як Уряд долучатиме мешканців окупованих територій до культурного життя країни. В Києві пройшла акція на підтримку жителів Авдіївки.

Також у випуску: Російська сторона вкотре дала письмові гарантії "режиму тиші" в Авдіївці. В місті ремонтники відновлюють будинки та електропостачання. Як відмовитись від послуг монополістів і перейти на автономне опалення. Одеса та Черкаси попрощалися із загиблими воїнами АТО. Національна Гвардія перейде на натівську систему ведення бою.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter