Випуск новин за 15:00: Толерування ОРДЛО. Акція на підтримку жителів Авдіївки
Випуск новин 15:51, сьогодні 274 Читать новость на русском
У випуску новин 4 лютого за 15:00 – як Уряд долучатиме мешканців окупованих територій до культурного життя країни. В Києві пройшла акція на підтримку жителів Авдіївки.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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