Випуск новин за 15:00: Трагедія на Київському полігоні. Річниця Нацполіції

У випуску новин за 4 серпня станом на 15:00 – один військовий загинув, п'ятеро були поранені під час навчань на полігоні в Київській області. Національна поліція України святкує другу річницю свого створення.

Також у випуску: Ситуація в зоні АТО. Кримського українця Володимира Балуха кинули за ґрати майже на 4 роки. Генпрокурор Юрій Луценко просить звільнити очільника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна. Двох українців, які потрапили під каменепад у Північній Осетії, доправили до лікарні у Владикавказі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter