Випуск новин за 15:00: Віче в Миколаєві. Заборона в’їзду друга Саакашвілі
Випуск новин 15:56, сьогодні 103 Читать новость на русском
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У випуску новин за 15 жовтня станом на 15:00 – кількасот людей зібрались в Миколаєві з вимогою повернути посаду відстороненому міському голові Сенкевичу. Депутата парламенту Грузії Кобу Накопію не впустили до України.
Також у випуску:
В Австрії розпочалися дострокові вибори у парламент.
У Тернополі проводять перші в Україні курси мови жестів для лікарів.
Польська комісія виявила запис моменту вибуху літака польського президента Качинського.
Джерело: 24 Канал
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