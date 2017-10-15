Випуск новин за 15:00: Віче в Миколаєві. Заборона в’їзду друга Саакашвілі

У випуску новин за 15 жовтня станом на 15:00 – кількасот людей зібрались в Миколаєві з вимогою повернути посаду відстороненому міському голові Сенкевичу. Депутата парламенту Грузії Кобу Накопію не впустили до України.

Також у випуску: В Австрії розпочалися дострокові вибори у парламент. У Тернополі проводять перші в Україні курси мови жестів для лікарів. Польська комісія виявила запис моменту вибуху літака польського президента Качинського.

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