Випуск новин за 15:00: Відпочинок в анексованому Криму. Перекрита Керченська протока

У випуску новин за 9 серпня станом на 15:00 – попри анексію Криму, деякі українці продовжують їздити на відпочинок на окупований півострів. Росія перекрила рух через Керченську протоку.

Також у випуску: Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Служба безпеки України провела обшуки у працівників видання "Страна.UA" в рамках справи проти його головного редактора Ігоря Гужви. На Франківщині потяг протаранив автомобіль. Четверо людей загинули, двоє з них – діти. Фігурантам справи про розкрадання грошей на проект "Стіна" вручать підозри вже сьогодні.

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