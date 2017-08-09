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Випуск новин за 15:00: Відпочинок в анексованому Криму. Перекрита Керченська протока

Випуск новин 16:01, сьогодні 70 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 серпня станом на 15:00 – попри анексію Криму, деякі українці продовжують їздити на відпочинок на окупований півострів. Росія перекрила рух через Керченську протоку.

Також у випуску:

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку.

Служба безпеки України провела обшуки у працівників видання "Страна.UA" в рамках справи проти його головного редактора Ігоря Гужви.

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Теги: Випуск новин Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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