Випуск новин за 15:00: Військовим збільшать виплати. День військово-повітряних сил ЗСУ

У випуску новин за 5 серпня станом на 15:00 – виплати військовослужбовців на сході України зростуть до 10 тисяч гривень. У Вінниці президент України Петро Порошенко привітав військовослужбовців з нагоди Дня військово-повітряних сил ЗСУ.

Також у випуску: Надзвичайна подія у львівській психлікарні: пацієнт взяв у заручники кілька десятків хворих, побив вікна і поранив склом інших хворих. В Україні сьогодні згадують жертв Великого терору. У Дніпровській міській лікарні роблять унікальні операції. Троє українських військових минулої доби отримали поранення на Сході України.

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