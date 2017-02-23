Випуск новин за 15:00: Зник народний депутат. Доба в зоні АТО
Випуск новин 15:57, сьогодні 138 Читать новость на русском
У випуску новин 23 лютого за 15:00 – від "Блоку Петра Порошенка" зник нардеп Олексій Гончаренко. В прокуратурі не виключають, що це викрадення. За добу терористи відкривали вогонь 54 рази та поранили одного нашого бійця.
Також у випуску:
В Одесі побилися прихильники та противники святкування 23 лютого.
Зниклі картини відомого українського художника Івана Марчука знайшли в Києві.
11 арештованих на окупованому півострові кримських татар не виходять на зв'язок.
Стартує інформаційна кампанія "Крим – це Україна. 1096 днів спротиву".
Джерело: 24 Канал
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