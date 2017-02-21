18:36
21 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Випуск новин за 17:00: В окупованому Криму затримали татар. Міжнародний день рідної мови
Випуск новин
18:08, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Випуск новин за 16:00: Екстрадиція Фірташа. Артеменка звинувачують у державній зраді

Випуск новин 16:54, сьогодні 111 Читать новость на русском

У випуску новин 21 лютого станом на 16:00 – Суд у Відні дав дозвіл на екстрадицію Дмитро Фірташа до США. Нардепа Андрія Артеменка звинувачують у державній зраді.

Також у випуску:

Студенти створили безпечну альтернативу грі "синій кит".

Гройсман запропонував блокувальникам компромісний варіант.

В Україні планують закрити нерентабельні шахти.

Стрілянина біля суду у Кропивницькому.

Теги: Анексія Криму Андрій Артеменко Війна на Донбасі Блокада Випуск новин Дмитро Фірташ Володимир Гройсман Юрій Луценко АТО
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Дактиль і релце: чи знаєте ви, що означають давні слова українців
сьогодні, 18:05 Дактиль і релце: чи знаєте ви, що означають давні слова українців
350
Було б добре, аби вся епоха чуркіних в російській дипломатії скінчилась
сьогодні, 17:06 Було б добре, аби вся епоха чуркіних в російській дипломатії скінчилась
Володимир Горбач 398
Безвізовий режим в тюрмі: як в мережі відреагували на екстрадицію одіозного Фірташа
сьогодні, 16:50 Безвізовий режим в тюрмі: як в мережі відреагували на екстрадицію одіозного Фірташа
741
На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
сьогодні, 14:19 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
1 18183
Книжки українських авторів, які варто прочитати кожному
сьогодні, 13:00 Книжки українських авторів, які варто прочитати кожному
1747
В Києві відгримів парад: ефектні фото військових та потужної техніки
 24 серпня 2016 , 14:32 70
Командир "морських котиків" загинув у зоні АТО
 6 вересня 2016 , 15:17 80
Госпіталізована Роговцева передала українцям важливе прохання
17 грудня 2016 , 11:16 40
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук