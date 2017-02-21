Випуск новин за 16:00: Екстрадиція Фірташа. Артеменка звинувачують у державній зраді

У випуску новин 21 лютого станом на 16:00 – Суд у Відні дав дозвіл на екстрадицію Дмитро Фірташа до США. Нардепа Андрія Артеменка звинувачують у державній зраді.

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