Випуск новин за 16:00: Екстрадиція Фірташа. Артеменка звинувачують у державній зраді
Випуск новин 16:54, сьогодні 111 Читать новость на русском
У випуску новин 21 лютого станом на 16:00 – Суд у Відні дав дозвіл на екстрадицію Дмитро Фірташа до США. Нардепа Андрія Артеменка звинувачують у державній зраді.
Також у випуску:
Студенти створили безпечну альтернативу грі "синій кит".
Гройсман запропонував блокувальникам компромісний варіант.
В Україні планують закрити нерентабельні шахти.
Стрілянина біля суду у Кропивницькому.
Джерело: 24 Канал
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