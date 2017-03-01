Випуск новин за 16:00: Арешт "білих левів". Допит Фійона
Випуск новин 16:40, сьогодні 64 Читать новость на русском
У випуску новин 1 березня за 16:00 – у Кропивницькому на 2 місяці арештували двох членів злочинного угруповання "Білі леви". Кандидата у президенти Франції Франсуа Фійона викликали на допит.
Також у випуску:
У Києві в аеропорту "Жуляни" 6 росіянам заборонили в'їзд до України.
П'яний водій, який насмерть збив 2 дітей, подав апеляцію.
У Вінниці патрульні поліцейські здали кров для поранених бійців АТО.
Джерело: 24 Канал
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