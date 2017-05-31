18:41
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 17:00: Позов на Президента. Тисячолітній
Випуск новин
17:47, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Випуск новин за 16:00: Асоціація з ЄС. Негода у Берліні

Випуск новин 17:12, сьогодні 120 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 травня станом на 16:00 – Україна не готова до виконання Угоди про асоціацію з ЄС, торік держава адаптувала менше 30 законів до європейських норм та стандартів замість 130. У Берліні через різку зміну погоди та безперервні грози затоплені кілька станцій метро.

Також у випуску:

Як пояснили у ДПС, митниця може обмежити ввезення товарів лише на вимогу правовласників або їхніх представників.

У зоні АТО за минулу добу 1 український військовий загинув, 5 отримали поранення.

Поліцейські з Дніпра затримали молодика з-під куртки якого стирчав АК з 19-ма патронами у магазині.

Теги: Україна Угода про асоціацію Євросоюз Випуск новин Погода Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 18:00 "Реальна політика" і тривожна риторика Бориса Філатова
Денис Бігус 83
Ураган в Москве – это не карма, это закономерность
сьогодні, 17:04 Ураган в Москве – это не карма, это закономерность
Аркадий Бабченко 1651
Зарплати в Україні: хто скільки заробляє за сферами діяльності
сьогодні, 16:04 Зарплати в Україні: хто скільки заробляє за сферами діяльності
7230
Россияне, просто забудьте о нас, не усугубляйте
сьогодні, 15:03 Россияне, просто забудьте о нас, не усугубляйте
Олег Пономарь 3452
10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
сьогодні, 13:10 10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
5682
Сила слова: топ-7 влучних віршів Ліни Костенко
 19 березня , 14:01
Відомий волонтер помер у Львові
 2 травня , 09:33
Розгнівані люди вийшли на мітинг через стрілянину на Житомирщині
 16 січня , 15:53 2
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук