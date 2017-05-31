Випуск новин за 16:00: Асоціація з ЄС. Негода у Берліні

У випуску новин за 31 травня станом на 16:00 – Україна не готова до виконання Угоди про асоціацію з ЄС, торік держава адаптувала менше 30 законів до європейських норм та стандартів замість 130. У Берліні через різку зміну погоди та безперервні грози затоплені кілька станцій метро.

Також у випуску: Як пояснили у ДПС, митниця може обмежити ввезення товарів лише на вимогу правовласників або їхніх представників. У зоні АТО за минулу добу 1 український військовий загинув, 5 отримали поранення. Поліцейські з Дніпра затримали молодика з-під куртки якого стирчав АК з 19-ма патронами у магазині.

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