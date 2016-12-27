Випуск новин за 16:00: Блокади окупованих територій Донбасу не буде. Ситуація в зоні АТО

У випуску новин 27 грудня станом на 16:00 – секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що блокади непідконтрольної Україні частини Донбасу не буде, поки таке рішення не прийме особисто Президент.

Також у випуску: Соцмережі сколихнула інформація, що звільнені з полону бойовиків українки нібито завербовані сепаратистки. В Мексиці скасували рейси літаків російського виробництва. Народна депутатка Надія Савченко заявила про створення громадської платформи "Руна". На Львівщині працівник поліції, повертаючись після служби, врятував житті жінці. Четверо бійців, які були поранені на Світлодарській дузі, досі лежать в реанімації, але вже йдуть на поправку. Росія офіційно назвала Революцію Гідності в Україні державним переворотом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter