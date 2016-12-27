Випуск новин за 16:00: Блокади окупованих територій Донбасу не буде. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин 16:39, сьогодні 62 Читать новость на русском
У випуску новин 27 грудня станом на 16:00 – секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що блокади непідконтрольної Україні частини Донбасу не буде, поки таке рішення не прийме особисто Президент.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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