Випуск новин за 16:00: Блокування товарів у зоні АТО. ООН про цивільні жертви на Донбасі

У випуску новин 5 березня на 16:00 – громадськість та волонтери будуть контролювати переміщення товарів в зоні АТО.

Також у випуску: На Донбасі мирні жителі тепер частіше гинуть та отримують поранення. В НАБУ збираються зареєструвати провадження про незаконне збагачення родини голови прикордонної служби Віктора Назаренка. На Рівненщині за підозрою в корупції затримали головного лісничого області та 8 директорів лісгоспів.

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