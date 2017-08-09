Випуск новин за 16:00: Чим запам'ятався Балчун українцям. Доба у зоні АТО

У випуску новин за 9 серпня станом на 16:00 – Войцеха Балчуна називали рокером, що рятуватиме "Укрзалізницю". Колишнього президента найбільшого логістичного оператора Польщі і музиканта за сумісництвом нарекли реформатором і покладали на нього великі надії.

Також у випуску: За минулу добу у зоні АТО троє українських військових загинули, а восьмеро зазнали поранень. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Володимир Омелян вимагає оновити практично весь склад "Укрзалізниці". На Франківщині потяг протаранив автомобіль. Четверо людей загинули, двоє з них – діти.

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