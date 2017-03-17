Випуск новин за 16:00: Дата голосування за безвіз. Бурштинокопачі стріляли в поліцейського
Випуск новин 17:42, сьогодні 124 Читать новость на русском
У випуску новин 17 березня станом на 16:00 – 6 квітня Європарламент голосуватиме щодо безвізового режиму для України. На Рівненщині бурштинокопачі стріляли в поліцейського.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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