Випуск новин за 16:00: Дата голосування за безвіз. Бурштинокопачі стріляли в поліцейського

У випуску новин 17 березня станом на 16:00 – 6 квітня Європарламент голосуватиме щодо безвізового режиму для України. На Рівненщині бурштинокопачі стріляли в поліцейського.

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