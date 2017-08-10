Випуск новин за 16:00: ДТП у Харкові. Скандали з неякісними консервами для бійців АТО
Випуск новин 17:13, сьогодні 17 Читать новость на русском
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У випуску новин за 10 серпня станом на 16:00 – у Харкові позашляховик в'їхав у приміщення банку. На скандали з неякісними консервами, якими нагодували українських військових, відреагував радник Президента та помічник Міністра оборони – Юрій Бірюков.
Також у випуску:
У Національному Антикорупційному бюро України створили спеціальний підрозділ, який розслідуватиме випадки корупції у сфері оборони.
Кабінет міністрів офіційно звільнив Войцеха Балчуна з посади голови правління "Укрзалізниці".
Ув’язнений в Росії журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко надіслав новий малюнок.
Джерело: 24 Канал
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