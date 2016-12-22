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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Гаряча ніч на Світлодарській дузі. ФСБ вербує українців

Випуск новин 17:04, сьогодні 175 Читать новость на русском
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У випуску новин 22 грудня станом на 16:00 – цієї доби найгарячіше було на Світлодарській дузі та поблизу Маріуполя. ФСБ намагається вербувати українців на кордоні з Росією.

Також у випуску:

Народну депутатку Надію Савченко Рада виключила з парламентської делегації в ПАРЄ.

Екс-прокурор Краматорська та його заступник сядуть у в’язницю через корупцію.

У столичній підземці життя вирує і вночі.

На Майдані Незалежності попрощалися з воїном, який загинув на Світлодарській дузі.

"Приватбанк" офіційно перейшов у власність держави.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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