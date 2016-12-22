Випуск новин за 16:00: Гаряча ніч на Світлодарській дузі. ФСБ вербує українців
Випуск новин 17:04, сьогодні 175 Читать новость на русском
У випуску новин 22 грудня станом на 16:00 – цієї доби найгарячіше було на Світлодарській дузі та поблизу Маріуполя. ФСБ намагається вербувати українців на кордоні з Росією.
Також у випуску:
Народну депутатку Надію Савченко Рада виключила з парламентської делегації в ПАРЄ.
Екс-прокурор Краматорська та його заступник сядуть у в’язницю через корупцію.
У столичній підземці життя вирує і вночі.
На Майдані Незалежності попрощалися з воїном, який загинув на Світлодарській дузі.
"Приватбанк" офіційно перейшов у власність держави.
Джерело: 24 Канал
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