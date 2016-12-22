Випуск новин за 16:00: Гаряча ніч на Світлодарській дузі. ФСБ вербує українців

У випуску новин 22 грудня станом на 16:00 – цієї доби найгарячіше було на Світлодарській дузі та поблизу Маріуполя. ФСБ намагається вербувати українців на кордоні з Росією.

Також у випуску: Народну депутатку Надію Савченко Рада виключила з парламентської делегації в ПАРЄ. Екс-прокурор Краматорська та його заступник сядуть у в’язницю через корупцію. У столичній підземці життя вирує і вночі. На Майдані Незалежності попрощалися з воїном, який загинув на Світлодарській дузі. "Приватбанк" офіційно перейшов у власність держави.

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