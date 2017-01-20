Випуск новин за 16:00: "Київенерго" про завищені платіжки. Омелян про рішення по "Укрзалізниці"
Випуск новин 16:53, сьогодні 34 Читать новость на русском
У випуску новини 20 січня за 16:00 – У Київенерго пояснили чому суми у платіжках за грудень вищі ніж зазвичай. Міністр інфраструктури Володимир Омелян розчарований рішеннями уряду.
Також у випуску:
"Укрзалізницю" підпорядкували Кабміну
Закрили сесію Верховної Ради.
Активісти планують зірвати церемонію інавгурації Дональда Трампа.
Roshen закриває фабрику в Липецьку.
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На Донеччині поліція затримала так званого депутата "ДНР".
Джерело: 24 Канал
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