Випуск новин за 16:00: "Київенерго" про завищені платіжки. Омелян про рішення по "Укрзалізниці"

У випуску новини 20 січня за 16:00 – У Київенерго пояснили чому суми у платіжках за грудень вищі ніж зазвичай. Міністр інфраструктури Володимир Омелян розчарований рішеннями уряду.

Також у випуску: "Укрзалізницю" підпорядкували Кабміну Закрили сесію Верховної Ради. Активісти планують зірвати церемонію інавгурації Дональда Трампа. Roshen закриває фабрику в Липецьку. Франція запроваджує візи для стартаперів. На Донеччині поліція затримала так званого депутата "ДНР".

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter