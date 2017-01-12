Випуск новин за 16:00: Компромат на Трампа
Випуск новин 17:21, сьогодні 70 Читать новость на русском
У випуску новин 1 грудня станом на 16:00 – Компромат на Дональда Трампа оприлюднив 52-річний британський розвідник Крістофер Стіл.
Також у випуску:
Скандал у Лук'янівському СІЗО.
В Україні росте кількість жертв сильних морозів.
Снігопади не вщухають у 3 областях.
Порошенко представить очільника Одещини.
Схід і захід разом: волонтери провели зворушливу акцію для дітей з АТО.
Джерело: 24 Канал
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