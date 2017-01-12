Випуск новин за 16:00: Компромат на Трампа

У випуску новин 1 грудня станом на 16:00 – Компромат на Дональда Трампа оприлюднив 52-річний британський розвідник Крістофер Стіл.

Також у випуску: Скандал у Лук'янівському СІЗО. В Україні росте кількість жертв сильних морозів. Снігопади не вщухають у 3 областях. Порошенко представить очільника Одещини. Схід і захід разом: волонтери провели зворушливу акцію для дітей з АТО.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter