Випуск новин за 16:00: Лутковська зустрілась з політв’язнями в Криму. Донорська акція активістів

У випуску новин 26 грудня станом на 16:00 – окупанти в Криму дозволили українському омбудсмену зустрітися з політв’язнями. Напередодні Нового року активісти влаштували акцію "Подаруй життя – стань донором".

Також у випуску: Бойовики заявили про рішення передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок. Столичні податківці влаштували корпоратив на мільйон гривень. Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО У Черкасах місцеві активісти поштовхалися з поліцейськими через призначення радника Кернеса Валерія Лютого керівником поліції. Реакція Росії на авіакатастрофу Ту-154.

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