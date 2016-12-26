Випуск новин за 16:00: Лутковська зустрілась з політв’язнями в Криму. Донорська акція активістів
Випуск новин 16:56, сьогодні 143 Читать новость на русском
У випуску новин 26 грудня станом на 16:00 – окупанти в Криму дозволили українському омбудсмену зустрітися з політв’язнями. Напередодні Нового року активісти влаштували акцію "Подаруй життя – стань донором".
Також у випуску:
Бойовики заявили про рішення передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок.
Столичні податківці влаштували корпоратив на мільйон гривень.
Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО
У Черкасах місцеві активісти поштовхалися з поліцейськими через призначення радника Кернеса Валерія Лютого керівником поліції.
Реакція Росії на авіакатастрофу Ту-154.
Джерело: 24 Канал
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