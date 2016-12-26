  • укр
  • рус
20:30
26 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля
23:09, 24 грудня
Вєсті.UA. Карма Януковича і його розкішна дача. Мажорний корпоратив податківців
Вєсті.UA
19:51, сьогодні
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 19:00: Бойовики готові віддати двох полонених. Подробиці авіакатастрофи Ту-154
Випуск новин
19:56, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Випуск новин за 16:00: Лутковська зустрілась з політв’язнями в Криму. Донорська акція активістів
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Лутковська зустрілась з політв’язнями в Криму. Донорська акція активістів

Випуск новин 16:56, сьогодні 143 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 26 грудня станом на 16:00 – окупанти в Криму дозволили українському омбудсмену зустрітися з політв’язнями. Напередодні Нового року активісти влаштували акцію "Подаруй життя – стань донором".

Також у випуску:

Бойовики заявили про рішення передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок.

Столичні податківці влаштували корпоратив на мільйон гривень.

Бойовики 33 рази відкривали вогонь у зоні АТО

У Черкасах місцеві активісти поштовхалися з поліцейськими через призначення радника Кернеса Валерія Лютого керівником поліції.

Реакція Росії на авіакатастрофу Ту-154.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
ТОП-10 альтернатив традиційним ялинкам своїми руками
сьогодні, 20:15 ТОП-10 альтернатив традиційним ялинкам своїми руками
Юліана Вінтюк 845
Україна vs Ізраїль: зрозуміло про скандал і як він вплине на двосторонні відносини
сьогодні, 19:01 Україна vs Ізраїль: зрозуміло про скандал і як він вплине на двосторонні відносини
Інна Жолобович 4 6737
12 найкращих фільмів 2016 року, які варто обов'язково побачити
сьогодні, 17:00 12 найкращих фільмів 2016 року, які варто обов'язково побачити
Олена Булан 3736
Трьох поліцейських звільнили через п’яну вечірку з неповнолітньою
28 серпня , 21:10 1
Гонтарева виправдалась за свою "бідну" декларацію
 1 листопада , 14:56 1
Німфа і світле дитя. В Києві провели в останню путь Оксану Батько-Нищук
 10 жовтня , 21:17
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Російський літак упав у море. Експрес з Києва до Перемишля
 25 грудня , 22:15
Підсумковий випуск новин за 21:00: Масові протести у Польщі. Кривавий теракт у Туреччині
 17 грудня , 22:23
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук