Випуск новин за 16:00: МОЗ спростило реєстрацію імпортних ліків

У випуску новин 6 січня станом на 16:00 – в Україні запрацювала система спрощеної реєстрації ліків. Відтепер імпортні медикаменти можуть потрапити в Україну лише за 17 днів.

Також у випуску: На Донбасі за минулу добу бойовики відкривали вогонь понад 30 разів. Один український військовий поранений. На Україну насувається активний циклон з Чорного моря. Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов і обмежують рух на дорогах. Православні та греко-католики відзначають Святвечір. Шестеро людей загинули в ДТП на Харківщині.

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