Випуск новин за 16:00: На Закарпатті сходять лавини. Черговий вибух в Туреччині

У випуску новин 5 січня станом на 16:00 – кілька автомобілів через лавини заблоковані на дорогах.

Також у випуску: В турецькому Ізмірі підірвали авто біля будівлі суду. Негода вирує в США. В Сумах затримали сепаратистку. Посадовця-корупціонера схопили на Львівщині.

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