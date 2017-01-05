Випуск новин за 16:00: На Закарпатті сходять лавини. Черговий вибух в Туреччині
Випуск новин 16:56, сьогодні 118 Читать новость на русском
У випуску новин 5 січня станом на 16:00 – кілька автомобілів через лавини заблоковані на дорогах.
Також у випуску:
В турецькому Ізмірі підірвали авто біля будівлі суду.
Негода вирує в США.
В Сумах затримали сепаратистку.
Посадовця-корупціонера схопили на Львівщині.
Джерело: 24 Канал
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