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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 16:00: На Закарпатті сходять лавини. Черговий вибух в Туреччині

Випуск новин 16:56, сьогодні 118 Читать новость на русском
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У випуску новин 5 січня станом на 16:00 – кілька автомобілів через лавини заблоковані на дорогах.

Також у випуску:

В турецькому Ізмірі підірвали авто біля будівлі суду.

Негода вирує в США.

В Сумах затримали сепаратистку.

Посадовця-корупціонера схопили на Львівщині.

Теги: Негода в Україні Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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