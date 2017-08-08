Випуск новин за 16:00: Німеччина "за потепління" з Росією. Мандри Саакашвілі

У випуску новин за 8 серпня станом на 16:00 – заклики про потепління взаємин з Росією лунають у Німеччині. Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі виїхав з Польщі до Литви.

Також у випуску: Букові ліси на Львівщині потрапили у Всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Новим керівником "УкрТрансГазу" стане поляк. 9 років минуло від початку російського вторгнення на територію Грузії.

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