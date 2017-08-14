Випуск новин за 16:00: Новий випадок ботулізму. Заява Турчинова
Випуск новин 16:53, сьогодні 97 Читать новость на русском
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У випуску новин за 14 серпня станом на 16:00 – ще один випадок ботулізму, цього разу зафіксований в Харкові, в лікарні опинився 24-річний чоловік. Турчинов заявив, що Україна не постачала зброю та військові технології до Північної Кореї.
Також у випуску:
14 серпня християни східного обряду святкують Перший спас.
Вакансія із зарплатою у 70 тисяч гривень – пропонують в уряді у рамках кадрової реформи Кабінету міністрів.
В Криму затримали п'ятьох активістів, які вийшли на одиночні протести під стіни адмінбудівель.
Джерело: 24 Канал
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