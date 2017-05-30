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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Обстріли в зоні АТО. Талісман українських військових

Випуск новин 16:45, сьогодні 109 Читать новость на русском

У випуску новин за 30 травня станом на 16:00 – терористи 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових: гатили уздовж усієї лінії фронту з мінометів, БМП та стрілецької зброї. На одній з позицій АТО разом з військовими живе рудий талісман – лисиця.

Також у випуску:

У Києві застрелили екс-директора ″Укрспирту″ Віктора Панкова.

На Полтавщині собаки ледь не загризли 3-річну дитину.

Нідерланди ратифікували угоду про асоціацію України із ЄС.

Теги: Угода про асоціацію Київ Випуск новин Кримінал АТО Війна на Донбасі Нідерланди світ тварин Вбивство Панкова Полтава
Джерело: 24 Канал
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