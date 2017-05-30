Випуск новин за 16:00: Обстріли в зоні АТО. Талісман українських військових

У випуску новин за 30 травня станом на 16:00 – терористи 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових: гатили уздовж усієї лінії фронту з мінометів, БМП та стрілецької зброї. На одній з позицій АТО разом з військовими живе рудий талісман – лисиця.

Також у випуску: У Києві застрелили екс-директора ″Укрспирту″ Віктора Панкова. На Полтавщині собаки ледь не загризли 3-річну дитину. Нідерланди ратифікували угоду про асоціацію України із ЄС.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter