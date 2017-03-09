Випуск новин за 16:00: Організатори обстрілу Волновахи. Рішення Міжнародного суду ООН

У випуску новин 9 березня станом на 16:00 – Генпрокуратура назвала імена терористів, які два роки тому організували обстріл українського блокпоста неподалік Волновахи. Від кількох днів до кількох тижнів Україні доведеться чекати на рішення Міжнародного суду ООН щодо впровадження тимчасових обмежувальних заходів щодо Росії.

Також у випуску: У Європарламенті попередньо схвалили безвізовий режим для України. В день народження Кобзаря в Україні відзначили лауреатів Шевченківської премії. Потяг "Труханівська Січ", який об'єднує Україну, відправляється у п'ятий рейс.

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