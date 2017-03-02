Випуск новин за 16:00: Патріарх Кирил проти "лайків". Блокада автошляхів
Випуск новин 16:47, сьогодні 174 Читать новость на русском
У випуску новин 2 березня на 16:00 – російський Патріарх Кирил засудив "лайки" в соцмережах. Блокада торгівлі з окупантами перейшла на новий етап: активісти починають перекривати автошляхи.
Також у випуску:
На Львівщині з шахти "Степова", де сьогодні стався вибух, ліфтом піднімають на поверхню 20 гірників.
Авдіївку від ранку обстрілюють з танків та мінометів.
Скандальний суддя-хабарник Микола Чаус відмовився давати свідчення Молдовській прокуратурі.
Джерело: 24 Канал
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