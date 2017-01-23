Випуск новин за 16:00: Подробиці справи замаху на нардепа Антона Геращенка

У випуску новини 23 січня за 16:00 – двох підозрюваних в організації замаху на народного депутата Антона Геращенка відправили у СІЗО на два місяця без права внесення застави.

Також у випуску: Червоний Хрест допомагатиме ідентифікувати тіла загиблих на сході України. Українські паралімпійці вибороли "золото" на етапі Кубка світу з біатлону та лижних гонок. Стали відомі прізвища депутатів, чиїми деклараціями зацікавилась ГПУ. Їм закидають ухилення від сплати податків. Президент Петро Порошенко змінив військово-адміністративний поділ України і своїм указом ввів ще одну – четверту – військово-повітряну зону. СБУ затримала шахрайку, яка виманила півтора мільйона гривень на начебто допомогу учасникам АТО.

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