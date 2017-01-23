Випуск новин за 16:00: Подробиці справи замаху на нардепа Антона Геращенка
Випуск новин 18:41, сьогодні 146 Читать новость на русском
У випуску новини 23 січня за 16:00 – двох підозрюваних в організації замаху на народного депутата Антона Геращенка відправили у СІЗО на два місяця без права внесення застави.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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