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БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Випуск новин за 16:00: Поранені у зоні АТО. Теледебати у Франції

Випуск новин 16:52, сьогодні 11 Читать новость на русском

У випуску новин 20 березня станом на 16:00 – за добу в зоні АТО поранено п'ятьох українських бійців, є постраждалі і серед мирних жителів. у Франції відбудуться перші теледебати кандидатів на пост президента, результати яких можуть змінити таблицю фаворитів.

Також у випуску:

Україна посіла 132 місце зі 155 країн світу в рейтингу щасливих країн.

Вчителька з Канади отримала премію розміром у мільйон доларів.

На Черкащині під час спецоперації із затримання застрелили злочинця.

Росія проведе масштабні військові навчання в окупованому Криму.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Жертви Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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