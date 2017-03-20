Випуск новин за 16:00: Поранені у зоні АТО. Теледебати у Франції

У випуску новин 20 березня станом на 16:00 – за добу в зоні АТО поранено п'ятьох українських бійців, є постраждалі і серед мирних жителів. у Франції відбудуться перші теледебати кандидатів на пост президента, результати яких можуть змінити таблицю фаворитів.

Також у випуску: Україна посіла 132 місце зі 155 країн світу в рейтингу щасливих країн. Вчителька з Канади отримала премію розміром у мільйон доларів. На Черкащині під час спецоперації із затримання застрелили злочинця. Росія проведе масштабні військові навчання в окупованому Криму.

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