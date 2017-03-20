Випуск новин за 16:00: Поранені у зоні АТО. Теледебати у Франції
Випуск новин 16:52, сьогодні 11 Читать новость на русском
У випуску новин 20 березня станом на 16:00 – за добу в зоні АТО поранено п'ятьох українських бійців, є постраждалі і серед мирних жителів. у Франції відбудуться перші теледебати кандидатів на пост президента, результати яких можуть змінити таблицю фаворитів.
Також у випуску:
Україна посіла 132 місце зі 155 країн світу в рейтингу щасливих країн.
Вчителька з Канади отримала премію розміром у мільйон доларів.
На Черкащині під час спецоперації із затримання застрелили злочинця.
Росія проведе масштабні військові навчання в окупованому Криму.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Тимчук назвав зброю, з якою терористи сильніші від українських бійців12 березня , 10:42
Деталі бою на Світлодарській дузі: 54 бригада зайняла нові стратегічні позиції19 грудня 2016 , 12:31
Влітку в Україні запрацює "унікальна" дорожня поліція3 березня , 22:57
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32