Випуск новин за 16:00: Порошенко доручив запровадити стипендії імені Героїв Небесної сотні
Випуск новин 17:01, сьогодні 127 Читать новость на русском
У випуску новин 20 лютого станом на 16:00 – Стипендії на честь наймолодших героїв Небесної сотні вже скоро з'являться в Україні
Також у випуску:
Наслідки сутичок у центрі Києва.
П'ять тонн гуманітарної допомоги зібрали школярі для бійців АТО.
В зоні АТО загинув український військовий.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
В Києві відгримів парад: ефектні фото військових та потужної техніки24 серпня 2016 , 14:32 70
У січні він мав одружитись: священик поділився щемливою історією про загиблого бійця25 грудня 2016 , 23:15 160
Госпіталізована Роговцева передала українцям важливе прохання17 грудня 2016 , 11:16 40
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56