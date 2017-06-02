Випуск новин за 16:00: Прощання з Блаженнішим Любомиром. Викрадення екс-росіянина

У випуску новин 2 червня станом на 16:00 – у Львові попрощалися з Блаженнішим Любомиром Гузаром. Віддати шану приходять тисячі людей. Українські спецслужби запобігли намаганню викрасти та вивезти екс-громадянина РФ до Росії з України.

Також у випуску: Боєць АТО Адам Осмаєв прийшов до тями. Три роки тому терористи напали на луганських прикордонників. На другий день літа в Москві та Санкт-петербурзівипав сніг. Справа Адама Осмаєва: що відомо.

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