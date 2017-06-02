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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Прощання з Блаженнішим Любомиром. Викрадення екс-росіянина

Випуск новин 17:40, сьогодні 13 Читать новость на русском

У випуску новин 2 червня станом на 16:00 – у Львові попрощалися з Блаженнішим Любомиром Гузаром. Віддати шану приходять тисячі людей. Українські спецслужби запобігли намаганню викрасти та вивезти екс-громадянина РФ до Росії з України.

Також у випуску:

Боєць АТО Адам Осмаєв прийшов до тями.

Три роки тому терористи напали на луганських прикордонників.

На другий день літа в Москві та Санкт-петербурзівипав сніг.

Справа Адама Осмаєва: що відомо.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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