Випуск новин за 16:00: Прощання з Блаженнішим Любомиром. Викрадення екс-росіянина
Випуск новин 17:40, сьогодні 13 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У випуску новин 2 червня станом на 16:00 – у Львові попрощалися з Блаженнішим Любомиром Гузаром. Віддати шану приходять тисячі людей. Українські спецслужби запобігли намаганню викрасти та вивезти екс-громадянина РФ до Росії з України.
Також у випуску:
Боєць АТО Адам Осмаєв прийшов до тями.
Три роки тому терористи напали на луганських прикордонників.
На другий день літа в Москві та Санкт-петербурзівипав сніг.
Справа Адама Осмаєва: що відомо.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
Скандал у київській поліції. Один з начальників "кришував" місцеві борделі6 грудня 2016 , 20:43 1
Щоб ми ніколи не забували: іноземні журналісти опублікували зворушливе відео із загиблим захисником Авдіївки2 лютого , 04:15 58
В аеропортах Москви скасували десятки рейсів31 грудня 2016 , 19:45 3
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32