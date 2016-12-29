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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Просування у справі вбивства в Кривому Озері

Випуск новин 17:12, сьогодні 6
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У випуску новин 29 грудня станом на 16:00, – справу про вбивство в Кривому Озері передали до суду

Також у випуску:

Євросоюз гальмує безвіз для України через позицію окремих країн.

Київська поліція запрацювала у посиленому режимі

Між Вірменією та Азербайджаном поновились бої.

Знайдено третю чорну скриньку російського літака ТУ-154.

Теги: Миколаїв Кримінал Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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