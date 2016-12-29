Випуск новин за 16:00: Просування у справі вбивства в Кривому Озері
Випуск новин 17:12, сьогодні 6
У випуску новин 29 грудня станом на 16:00, – справу про вбивство в Кривому Озері передали до суду
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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