Випуск новин за 16:00: Протест продавців у Запоріжжі. Новий міграційний указ Трампа

У випуску новин 24 лютого за 16:00 – у Запоріжжі продавці м'яса протестують проти заборони на торгівлю свининою.

Також у випуску: На полігоні в Житомирській області розірвалася граната. У Тернополі спіймали банду інтернет-наркодилерів. У справі про державну зраду нардеп Андрій Артеменко поки виступає свідком.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter