Випуск новин за 16:00: Реакція СБУ на список полонених від Савченко. Смертельна ДТП в Харкові

У випуску новин 10 січня за 16:00 – в СБУ засудили ідею Савченко оприлюднити списки полонених українців. Радник глави СБУ Юрій Тандіт заявив, що це може зашкодити і полоненим, і їхнім родинам.

Також у випуску: Потрійна ДТП в Харкові: на околиці міста зіштовхнулись вантажівка і два легковики, є загиблі. Засудженого в Росії українця Станіслава Клиха переводять із СІЗО в Грозному до Челябінської колонії. У грецькій столиці у власний квартирі знайшли мертвим консула Росії Андрія Маланіна.

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