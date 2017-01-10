Випуск новин за 16:00: Реакція СБУ на список полонених від Савченко. Смертельна ДТП в Харкові
Випуск новин 16:58, сьогодні 54 Читать новость на русском
У випуску новин 10 січня за 16:00 – в СБУ засудили ідею Савченко оприлюднити списки полонених українців. Радник глави СБУ Юрій Тандіт заявив, що це може зашкодити і полоненим, і їхнім родинам.
Також у випуску:
Потрійна ДТП в Харкові: на околиці міста зіштовхнулись вантажівка і два легковики, є загиблі.
Засудженого в Росії українця Станіслава Клиха переводять із СІЗО в Грозному до Челябінської колонії.
У грецькій столиці у власний квартирі знайшли мертвим консула Росії Андрія Маланіна.
Джерело: 24 Канал
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