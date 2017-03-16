Випуск новин за 16:00: Російські банки під санкціями. Фальсифікації у НАБУ

У випуску новин 16 березня станом на 16:00 – 5 російським банкам заборонили виводити кошти з України. Депутати від "Народного фронту", "Відродження" і БПП заявляють про незаконне засідання антикорупційного комітету.

Також у випуску: Жителя прифронтового селища Леоніда Щербакова звинуватили у незаконному зберіганні зброї. Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від Росії звільнити 31 українця. У Запорізькій облдержадміністрації слідчі НАБУ шукають докази зловживань місцевих держслужбовців. Червонокнижний шафран зацвів на Закарпатті.

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