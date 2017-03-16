Випуск новин за 16:00: Російські банки під санкціями. Фальсифікації у НАБУ
Випуск новин 17:12, сьогодні 52 Читать новость на русском
У випуску новин 16 березня станом на 16:00 – 5 російським банкам заборонили виводити кошти з України. Депутати від "Народного фронту", "Відродження" і БПП заявляють про незаконне засідання антикорупційного комітету.
Також у випуску:
Жителя прифронтового селища Леоніда Щербакова звинуватили у незаконному зберіганні зброї.
Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від Росії звільнити 31 українця.
У Запорізькій облдержадміністрації слідчі НАБУ шукають докази зловживань місцевих держслужбовців.
Червонокнижний шафран зацвів на Закарпатті.
Джерело: 24 Канал
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