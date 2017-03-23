Випуск новин за 16:00: Смерть кілера. Зміни до е-декларування
Випуск новин 17:30, сьогодні 40 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 березня станом на 16:00 – у лікарні помер кілер, що вбив екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова. У Верховній Раді прийняли зміни до е-декларування.
Також у випуску:
Реакція вищого керівництва на вибухи у Балаклії.
Президент Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо вбивства Дениса Вороненкова.
Дмитро Пєсков відмовився коментувати смерть Вороненкова.
Джерело: 24 Канал
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