  • укр
  • рус
17:34
13 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православні проти
Вєсті Кремля
23:35, 12 січня
Вєсті.UA. Ковбасний ректор. Продам церкву в Криму – дорого
Вєсті.UA
20:11, 12 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 16:00: Страшна пожежа в США. Річниця трагедії під Волновахою
Випуск новин
17:28, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 16:00: Страшна пожежа в США. Річниця трагедії під Волновахою

Випуск новин 17:28, сьогодні 5 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новин 13 січня за 16:00 – у страшній пожежі в американському Балтиморі загинуло шестеро дітей.

Також у випуску:

До кінця січня Міністерство освіти хоче адаптувати програму ЗНО для незрячих школярів.

Бойовики віддали Україні тіла трьох загиблих морпіхів, які зникли майже тиждень тому.

Українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо.

За минулу добу на Сході України троє українських бійців було поранено.

Сьогодні другі роковини розстрілу пасажирського автобуса під Волновахою на Донеччині.

Теги: Випуск новин Пожежа США Жертви Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Орландо Блуму – 40: за що так люблять британського Леголаса
сьогодні, 17:06 Орландо Блуму – 40: за що так люблять британського Леголаса
336
Зимові свята: традиції і прикмети. Частина 2
сьогодні, 17:01 Зимові свята: традиції і прикмети. Частина 2
Євгенія Гайова 160
Старий Новий рік: гід містами України
сьогодні, 15:30 Старий Новий рік: гід містами України
469
Трамп проти Трампа
сьогодні, 12:12 Трамп проти Трампа
Наталія Лебідь 1 996
В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
сьогодні, 08:42 В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
Дмитро Бєлобров 6 5224
Товаришу Путіне, що ви там всі курите, – голова Генічеської РДА поставив на місце Кремль
 16 листопада 2016 , 03:30 9
Кабмін готується до націоналізації "Приватбанку", – ЗМІ
 16 грудня 2016 , 23:30 1
Кучма назвав умову, за якої Савченко можна долучити до процесу звільнення заручників
 16 грудня 2016 , 18:25
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук