Випуск новин за 16:00: Страшна пожежа в США. Річниця трагедії під Волновахою

У випуску новин 13 січня за 16:00 – у страшній пожежі в американському Балтиморі загинуло шестеро дітей.

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