Випуск новин за 16:00: Страшна пожежа в США. Річниця трагедії під Волновахою
Випуск новин 17:28, сьогодні 5 Читать новость на русском
У випуску новин 13 січня за 16:00 – у страшній пожежі в американському Балтиморі загинуло шестеро дітей.
Також у випуску:
До кінця січня Міністерство освіти хоче адаптувати програму ЗНО для незрячих школярів.
Бойовики віддали Україні тіла трьох загиблих морпіхів, які зникли майже тиждень тому.
Українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо.
За минулу добу на Сході України троє українських бійців було поранено.
Сьогодні другі роковини розстрілу пасажирського автобуса під Волновахою на Донеччині.
Джерело: 24 Канал
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