Випуск новин за 16:00: Сутичка у Львівській мерії через сміття. Зізнання російського військового

У випуску новини 19 січня станом на 16:00 – активісти увірвались на позачергове засідання Львівської міськради, де саме вирішували проблему із вивозом сміття, і влаштували сутичку.

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