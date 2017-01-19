Випуск новин за 16:00: Сутичка у Львівській мерії через сміття. Зізнання російського військового
Випуск новин 17:48, сьогодні 51 Читать новость на русском
У випуску новини 19 січня станом на 16:00 – активісти увірвались на позачергове засідання Львівської міськради, де саме вирішували проблему із вивозом сміття, і влаштували сутичку.
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Джерело: 24 Канал
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