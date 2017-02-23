Випуск новин за 16:00: Українські заповідники під загрозою. Зниклі картини
Випуск новин 16:51, сьогодні 20 Читать новость на русском
У випуску новин 23 лютого за 16:00 – українським заповідникам загрожує закон, який повинен був їх захищати. Зниклі картини відомого українського художника Івана Марчука знайшли в Києві.
Також у випуску:
Зниклого нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Олексія Гончаренко знайшли.
В Одесі побилися прихильники та противники святкування 23 лютого.
Прикордонник на Луганщині підірвався на невідомому пристрої.
Українське мовлення повертається на Донбас.
Джерело: 24 Канал
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