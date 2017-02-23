Випуск новин за 16:00: Українські заповідники під загрозою. Зниклі картини

У випуску новин 23 лютого за 16:00 – українським заповідникам загрожує закон, який повинен був їх захищати. Зниклі картини відомого українського художника Івана Марчука знайшли в Києві.

Також у випуску: Зниклого нардепа від "Блоку Петра Порошенка" Олексія Гончаренко знайшли. В Одесі побилися прихильники та противники святкування 23 лютого. Прикордонник на Луганщині підірвався на невідомому пристрої. Українське мовлення повертається на Донбас.

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