Випуск новин за 16:00: Українці в іспанській в'язниці. Брифінг ОБСЄ
Випуск новин 17:04, сьогодні 63 Читать новость на русском
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У випуску новин за 11 серпня станом на 16:00 – українські моряки, яких затримали в Іспанії за контрабанду наркотиків, перебувають у в'язниці міста Альмерія. Під час брифінгу в Авдіївці перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що за останній тиждень на Донбасі загинуло троє мирних жителів, ще трьох було поранено.
Також у випуску:
Ситуація в зоні АТО.
Вибух газу в житловому будинку в Ірпіні, що на Київщині.
США готові дати військову відповідь Північній Кореї.
Стрілянина у Дніпрі.
Джерело: 24 Канал
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