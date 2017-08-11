Випуск новин за 16:00: Українці в іспанській в'язниці. Брифінг ОБСЄ

У випуску новин за 11 серпня станом на 16:00 – українські моряки, яких затримали в Іспанії за контрабанду наркотиків, перебувають у в'язниці міста Альмерія. Під час брифінгу в Авдіївці перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що за останній тиждень на Донбасі загинуло троє мирних жителів, ще трьох було поранено.

Також у випуску: Ситуація в зоні АТО. Вибух газу в житловому будинку в Ірпіні, що на Київщині. США готові дати військову відповідь Північній Кореї. Стрілянина у Дніпрі.

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