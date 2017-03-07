Випуск новин за 16:00: Умови утримання Насірова. "Групи смерті"

У випуску новин 7 березня на 16:00 – Романа Насірова утримують в СІЗО на загальних умовах. У нацполіції повідомили, що у "групах смерті" зареєстровані 35 тисяч українських дітей.

Також у випуску: Глава внутрішньої безпеки ДФС Юрій Шеремет заявив про відставку. У французьких Альпах лавина накрила гірськолижний курорт "Тінь". Представники Росії в Гаазі стверджують, що терористи на Донбасі знайшли свою зброю в шахтах.

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