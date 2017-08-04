Випуск новин за 16:00: Вибух снаряду на Житомирщині. Військові НАТО в Україні

У випуску новин за 4 серпня станом на 16:00 – на Житомирщині чоловік втратив руку через вибух снаряда та отримав численні опіки. Вперше у параді до Дня Незалежності братимуть участь військові країн-членів Альянсу; свою присутність вже підтвердили Великобританія, Естонія та Латвія.

Також у випуску: У зоні АТО не вщухають обстріли. Національна поліція України святкує другу річницю свого створення. Юрій Луценко просить звільнити очільника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна. Україна все ще має шанси отримати зброю від США для боротьби з агресією РФ.

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