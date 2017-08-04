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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Вибух снаряду на Житомирщині. Військові НАТО в Україні

Випуск новин 16:50, сьогодні 58 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 серпня станом на 16:00 – на Житомирщині чоловік втратив руку через вибух снаряда та отримав численні опіки. Вперше у параді до Дня Незалежності братимуть участь військові країн-членів Альянсу; свою присутність вже підтвердили Великобританія, Естонія та Латвія.

Також у випуску:

У зоні АТО не вщухають обстріли.

Національна поліція України святкує другу річницю свого створення.

Юрій Луценко просить звільнити очільника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна.

Україна все ще має шанси отримати зброю від США для боротьби з агресією РФ.

Теги: Випуск новин Вибух Житомир День Незалежності
Джерело: 24 Канал
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