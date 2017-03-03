Випуск новин за 16:00: Відмова від російського антрациту. Відсторонення Насірова
Випуск новин 17:50, сьогодні 28 Читать новость на русском
У випуску новин 3 березня на 16:00 – міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що імпорту енергетичного вугілля з Росії не буде. Романа Насірова відсторонили від посади на час слідства.
Також у випуску:
Уряд обіцяє видати компенсації родинам загиблих шахтарів.
США виділить Україні 150 мільйонів доларів на зброю
Державні підприємства відтепер продаватимуть через електронну систему.
Джерело: 24 Канал
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