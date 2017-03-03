Випуск новин за 16:00: Відмова від російського антрациту. Відсторонення Насірова

У випуску новин 3 березня на 16:00 – міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що імпорту енергетичного вугілля з Росії не буде. Романа Насірова відсторонили від посади на час слідства.

Також у випуску: Уряд обіцяє видати компенсації родинам загиблих шахтарів. США виділить Україні 150 мільйонів доларів на зброю Державні підприємства відтепер продаватимуть через електронну систему.

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