Випуск новин за 16:00: Військовим дозволили стріляти у бойовиків. Перекриття руху у Києві
Випуск новин 17:23, сьогодні 41 Читать новость на русском
У випуску новин 17 лютого станом на 16:00 – ситуація на Донбасі загострюється, українським військовим дозволили відкривати вогонь у відповідь. У Києві частково перекриють рух у центрі міста через пам’ятні заходи вшанування Героїв Небесної Сотні.
Також у випуску:
Голова Мюнхенської конференції з безпеки запропонував Дональду Трампу приєднатися до "Нормандського формату".
Прокуратура Донеччини кваліфікує вчорашні обстріли Авдіївки як теракт.
РНБО доручила Кабміну перевірити тарифи на електроенергію.
МВФ не вимагає підвищення пенсійного віку в Україні.
Лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко у Луганську заявив, що готовий до військового вирішення ситуації на Донбасі.
Трагедія в італійських Альпах: загинуло четверо альпіністів.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Деталі бою на Світлодарській дузі: 54 бригада зайняла нові стратегічні позиції19 грудня 2016 , 12:31
24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)2 листопада 2016 , 14:37 3
Будівельники закінчили прокладання одного з найдовших залізничних тунелів України30 жовтня 2016 , 13:46
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56