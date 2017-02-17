Випуск новин за 16:00: Військовим дозволили стріляти у бойовиків. Перекриття руху у Києві

У випуску новин 17 лютого станом на 16:00 – ситуація на Донбасі загострюється, українським військовим дозволили відкривати вогонь у відповідь. У Києві частково перекриють рух у центрі міста через пам’ятні заходи вшанування Героїв Небесної Сотні.

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