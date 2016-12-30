Випуск новин за 16:00: Затримання вбивці. Житло для учасників АТО

У випуску новин 30 грудня станом на 16:00 – на Одещині затримали підозрюваного у подвійному вбивстві, двох підпалах та спробі теракту.

Також у випуску: Уряд посилив оборону повітряного простору України. Чернівецькі депутати передумали купувати житло для 30 учасників АТО. США висилає з країни російських дипломатів. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів нараду в енергетичному штабі. Ціни на електроенергію й далі зростатимуть.

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