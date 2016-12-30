Випуск новин за 16:00: Затримання вбивці. Житло для учасників АТО
Випуск новин 17:36, сьогодні 78 Читать новость на русском
У випуску новин 30 грудня станом на 16:00 – на Одещині затримали підозрюваного у подвійному вбивстві, двох підпалах та спробі теракту.
Також у випуску:
Уряд посилив оборону повітряного простору України.
Чернівецькі депутати передумали купувати житло для 30 учасників АТО.
США висилає з країни російських дипломатів.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів нараду в енергетичному штабі.
Ціни на електроенергію й далі зростатимуть.
Джерело: 24 Канал
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