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Випуск новин за 16:00: Заява Байдена щодо Росії. Землетрус в Італії

Випуск новин 17:06, сьогодні 100 Читать новость на русском
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У випуску новини 18 січня станом на 16:00 – віце-президент США Джозеф Байден на економічному форумі в Давосі заявив, що Росія очолила глобальний рух проти ліберального порядку.

Також у випуску:

На Луганщині бойовики прицільно обстріляли правоохоронців у підконтрольному українським військовим містечку Золоте.

Росія надала громадянство колишньому командиру спецроти підрозділу "Беркут" і ще дев'ятьом його колегам.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва погодиться на розширену присутність ОБСЄ на Донбасі.

У Тернополі затримали молодика, який із пневматичної зброї стріляв по вікнах квартир, автомобілях та маршрутці.

Італія потерпає від землетрусів. Наразі їх зафіксували три.

Сьогодні у православних другий святвечір. Його традиційно відзначають напередодні Водохреща.

Теги: США Кримінал Випуск новин Беркут Швейцарія Новини Росії Тернопіль
Джерело: 24 Канал
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