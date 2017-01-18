Випуск новин за 16:00: Заява Байдена щодо Росії. Землетрус в Італії

У випуску новини 18 січня станом на 16:00 – віце-президент США Джозеф Байден на економічному форумі в Давосі заявив, що Росія очолила глобальний рух проти ліберального порядку.

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