Випуск новин за 16:00: Заява Байдена щодо Росії. Землетрус в Італії
У випуску новини 18 січня станом на 16:00 – віце-президент США Джозеф Байден на економічному форумі в Давосі заявив, що Росія очолила глобальний рух проти ліберального порядку.
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Росія надала громадянство колишньому командиру спецроти підрозділу "Беркут" і ще дев'ятьом його колегам.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва погодиться на розширену присутність ОБСЄ на Донбасі.
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Сьогодні у православних другий святвечір. Його традиційно відзначають напередодні Водохреща.
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