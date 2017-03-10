Випуск новин за 16:00: Зіркова тенісистка. Нововведення Мінсоцполітики
Випуск новин 16:55, сьогодні 59 Читать новость на русском
У випуску новин 10 березня станом на 16:00 – українку Еліну Світоліну визнали найкращою тенісисткою світу у лютому. Відтепер оформити допомогу на дитину можна через Інтернет.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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