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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Випуск новин за 16:00: Зіркова тенісистка. Нововведення Мінсоцполітики

Випуск новин 16:55, сьогодні 59 Читать новость на русском

У випуску новин 10 березня станом на 16:00 – українку Еліну Світоліну визнали найкращою тенісисткою світу у лютому. Відтепер оформити допомогу на дитину можна через Інтернет.

Також у випуску:

Кабмін готовий ввести санкції проти "Сбербанку Росії" через визнання фінустановою паспортів терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Служба безпеки України допитала депутатку Надію Савченко через поїздку до терористів на Донбас.

На окупованих територіях зупинилися майже всі шахти українського олігарха Ріната Ахметова.

Мешканець Прикарпаття закопав на городі більше 200 кілограмів наркотиків у банках.

Теги: Випуск новин Надія Савченко Рінат Ахметов Міністерство соціальної політики Теніс Банки
Джерело: 24 Канал
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