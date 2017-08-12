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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Позачергове засідання через КНДР. Смертельний буревій у Польщі

Випуск новин 17:44, сьогодні 93 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 серпня станом на 15:00 – високий представник ЄС Федеріка Могеріні ініціює позачергове засідання комітету з питань політики і безпеки через КНДР. Руйнівний буревій у Польщі забрав життя чотирьох людей, більше 30 отримали травми.

Також у випуску:

Через політичні протести у Кенії загинули двоє людей.

Похолодання наприкінці тижня слід чекати у західних регіонах України.

У Дніпрі кіт працює на посаді секретаря.

До Європи після аномальної спеки прийшла зима.

Теги: КНДР Федеріка Могеріні Новини політики Випуск новин Стихійні лиха Польща Жертви
Джерело: 24 Канал
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