Випуск новин за 17:00: Позачергове засідання через КНДР. Смертельний буревій у Польщі

У випуску новин за 13 серпня станом на 15:00 – високий представник ЄС Федеріка Могеріні ініціює позачергове засідання комітету з питань політики і безпеки через КНДР. Руйнівний буревій у Польщі забрав життя чотирьох людей, більше 30 отримали травми.

Також у випуску: Через політичні протести у Кенії загинули двоє людей. Похолодання наприкінці тижня слід чекати у західних регіонах України. У Дніпрі кіт працює на посаді секретаря. До Європи після аномальної спеки прийшла зима.

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