Випуск новин за 17:00: Абсурдний спорт у Росії. Компенсації родинам загиблих шахтарів
Випуск новин 17:56, сьогодні 12 Читать новость на русском
У випуску новин 6 березня за 17:00 – у російській Держдумі хочуть узаконити бійки футбольних фанатів та зробити це окремим видом спорту. Сім'ям загиблих Фонд соцстрахування додатково виділив по 160 тисяч гривень.
Також у випуску:
Ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції скасували.
Екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка викликали на допит до Генпрокуратури.
Служба безпеки України викрила схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії.
Джерело: 24 Канал
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