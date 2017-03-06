Випуск новин за 17:00: Абсурдний спорт у Росії. Компенсації родинам загиблих шахтарів

У випуску новин 6 березня за 17:00 – у російській Держдумі хочуть узаконити бійки футбольних фанатів та зробити це окремим видом спорту. Сім'ям загиблих Фонд соцстрахування додатково виділив по 160 тисяч гривень.

Також у випуску: Ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції скасували. Екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка викликали на допит до Генпрокуратури. Служба безпеки України викрила схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії.

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